شاهد .. مجرم وناكر للجميل.. لماذا وجهت دلال عبد العزيز هذه الكلمات ،الجارحة، لحسن الرداد؟

انت الان تتابع خبر مجرم وناكر للجميل.. لماذا وجهت دلال عبد العزيز هذه الكلمات ،الجارحة، لحسن الرداد؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في لقاء تلفزيوني سابق قالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز إن الفنان حسن الرداد مجرم وناكر للجميل.

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تصريح الفنانة دلال كان خلال لقاء في برنامج "الحكاية" مع الاعلامى عمرو اديب، وجاء بعد أن قال الفنان حسن الرداد، :" إيمي لو طبخت هتعمل اكل حلو، ولو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو برده".

وقالت الفنانة دلال عبد العزيز ساخرة:" حسن مجرم وعامل زي القطط بياكل وينكر"، مضيفة:" أنا مليش في المطبخ وابنتي دنيا بتعرف تطبخ ولكن إيمي مبتعرفش تطبخ".

وأضافت دلال عبد العزيز:" حسن الرداد شخص جميل وابن ناس طيبين وأنا اللي عرفته على ابنتي إيمي، ودخل قلبي وحبيته وهو فنان ممتاز".27950370