شاهد .. بعد دلال عبد العزيز كورونا يخطف حياة نجم مسرحية (حب تحت الحراسة ).. والحزن يخيّم على الوسط الفني مجدداً!؟ التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري أحمد خليل، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عن عمر ناهز 80 عاما.

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وأكد نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي خبر وفاة الفنان أحمد خليل، بعد نشر صورة له في حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "البقاء لله وداعا ايها العملاق".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر اليوم.



وكانت تقارير قد كشفت عن إصابة الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا منذ أيام، ونقله إلى المستشفى يوم أمس بعد تدهور حالته الصحية، حيث إنه يعاني من مضاعفات وعدم قدرة على الكلام.93278946