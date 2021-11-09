اتفرج – الزنا وتعاطي المخدرات ضد انتصار الحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزنا وتعاطي المخدرات ضد انتصار الحمادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة يمنية تابعة لجماعة الحوثي باليمن، حكم يدين الفنانة الاستعراضية اليمنية انتصار الحمادي بتهمتي الدعارة وتعاطي المخدرات.

حيث أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة، حكمها في قضية انتصار عبدالرحمن مهيوب الحمادي وأخريات، بالإدانة بالتهم المنسوبة إليهن في قرار الاتهام، وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد، بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الأولى”.

كما أدانت المحكمة انتصار الحمادي، بجريمة تعاطي المخدرات المسنوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الثانية، وإدانتها أيضا بجريمة ممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الثالثة.

وقضى الحكم بإدانة انتصار الحمادي بجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الخامسة.

يذكر أن انتصار الحمادي هي فتاة مولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وقامت الحمادي، المولودة لأم إثيوبية، بجلسات تصوير لصالح العديد من المصممين المحليين، ثم نشرت صورًا منها على الإنترنت، وارتدت في هذه الجلسات ملابس يمنية تقليدية أو سترات جلدية، وبعض هذه الصور كانت دون غطاء على رأسها، وقد نشرت على حساباتها على “فيسبوك” و”إنستقرام” التي يتابعها بضعة آلاف من الأشخاص.