شاهد .. اتفرج ؛؛ياسمين؛؛ شقيقة كريم عبد العزيز الحقيقية تلفت الانظار بجمالها الساحر والغير متصور في أول ظهور .. والمفاجأة في قرابته من ياسمين عبد العزيز!

انت الان تتابع خبر اتفرج ؛؛ياسمين؛؛ شقيقة كريم عبد العزيز الحقيقية تلفت الانظار بجمالها الساحر والغير متصور في أول ظهور .. والمفاجأة في قرابته من ياسمين عبد العزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة المشاهير علي السوشيال ميديا مجموعة من الصور من الظهور الأول لشقيقة الفنان المصري، كريم عبد العزيز، الحقيقية "ياسمين".

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والصور تعود من حفل زفاف ياسمين على أحد رجال الأعمال المصريين، قبل عدة سنوات حيث يعد هذا الظهور هو الأول والأخير لها منذ ذلك الوقت.الفنان كريم عبد العزيز له شقيقة واحدة اسمها ياسمين عبد العزيز، وبسبب اسم شقيقته ظهرت بعض الشائعات لفترة أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي شقيقته، ولكن نفى كريم هذه الشائعة، بينما ظهر مع شقيقته في حفل زفافها، والتي بدت قريبة الشبه به.وتحدث الفنان كريم عبد العزيز في لقاء سابق له مع الإعلامية وفاء الكيلاني، تابعه "أحداث نت"، عن علاقته بأخته ياسمين الوحيدة وعن خناقاتهم الكبيرة.

وفي اللقاء أكد كريم عبد العزيز بأنه رجل شرقي وغيور وكان يسألها دائما "رايحة فين وجاية من فين وبتعملي إيه مين الي بيكلمك ليه كلمتي فلان حلو اللبس ده لا مش حلو بلاش".

لكنه أكد في الوقت ذاته بأنه "عمره ما مد إيده على أخته ياسمين ولا على أي ست ثانية رغم خناقاتهم الكثيرة وهما صغيرين، كما إن والدهم عمره ما مد إيده عليهم".

ويعد النجم كريم عبد العزيز، واحدًا من أبرز نجوم جيله فى السينما، حيث نشأ في أسرة فنية عام 1975، فوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، كما أن عمه المخرج عمر عبد العزيز، وذلك جعله يظهر في فيلم "المشبوه" مع النجم عادل إمام وذلك في طفولته حيث كان عمره لا يتعدى 6 سنوات.

وأصبح كريم عبد العزيز نجم الشباك الأول في السينما المصرية في السنوات الأخيرة، وحقق بفيلمه "الفيل الأزرق 2" إيرادات هي الأعلى في تاريخ السينما اذ وصلت إيرادات الفيلم إلى 105 مليون جنيه.

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