اتفرج – حذف المشاهد الأخيرة للفنان أحمد خليل في مسلسل إلا أنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حذف المشاهد الأخيرة للفنان أحمد خليل في مسلسل إلا أنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن فريق حكاية حكايتي مع الزمان عن حذف آخر مشهد من المسلسل بسبب وفاة الفنان أحمد خليل الذي كان من المقرر تصويره خلال الساعات القادمة .

حيث أن إصابة أحمد خليل بكورونا أدت إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل يُعرض حاليا ومن المقرر أن تنتهي أحداثه في الأربعاء العاشر من نوفمبر.

واوضح مصدر ان المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث، فهو عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

يذكر أن قصة حكايتي مع الزمان إحدى قصص مسلسل إلا أنا شارك خليل في بطولتها مع ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد ورضوى جودة وغيرهم نخبة من الفنانين ومن إخراج أحمد حسن.

وكان توفى النجم أحمد خليل، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ80 عاماً، إثر تعرضه لمضاعفات فيروس كورونا.

وكان نجم الدراما المصرية، أعلن بحسب ما تناقلته وسائل إعلام تفاصيل حالته الصحية وكتب: “أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت منه من كام يوم، بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى، علشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم.. هاتعدي إن شاء الله ادعولي”.