شاهد .. إليسا تزف بشرى سارة بقرب موعد زفافها ..لن تتخيل هوية شريكها القادم!

انت الان تتابع خبر إليسا تزف بشرى سارة بقرب موعد زفافها ..لن تتخيل هوية شريكها القادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - زفت الفنانة اللبنانية إليسا البشرى بقرب موعد زفافها من شريكها القادم كما حلل متابعو وجهور الفنانة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة حديثة .

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و في الصور التي نشرتها ملكة الإحساس قبل حفلها في العاصمة الفرنسية باريس ظهرت الأخيرة وهي ترتدي فستاناً أبيض ناعماً يستخدم دائماً في مناسبات العرس من قبل العروس .

وما ضاعف من تكهنات و تحليلات الجماهير كشف الفنانة منذ أسابيع عن أنها تعيش قصة حب حقيقية مع شريكها الذي لا ينتمي إلى الوسط الفني مشيرة إلى أنها مستمتعة بعلاقتها معه وتؤسس ليكون معها دائماً في إشارة للزواج كما قرأ المتابعون .

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تحدث عن شاب لبناني وسيم من خارج الوسط الفني تواعده الفنانة مرجحة ان يكون هو العريس القادم82652613