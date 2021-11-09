شاهد .. أنا حزين بشدة.. ابتني ياسمين غيرتها الفلوس والنجومية .. والد ياسمين صبري يوجه رسالة مؤلمة لابنته

انت الان تتابع خبر أنا حزين بشدة.. ابتني ياسمين غيرتها الفلوس والنجومية .. والد ياسمين صبري يوجه رسالة مؤلمة لابنته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في رسالة حزينة لوالد الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر الأب عن حزنه الشديد مؤكداً ان ابنته غيرتها الفلوس حد قوله.

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وفي رسالته أكد الدكتور أشرف صبري أن الفلوس غيرت ابنته وأن ابناءه تربوا في بيت محترم للغاية فوالده لواء بحري وهو طبيب تربا جيدًا، مشيراً إلى أنهم ليسوا مليارديرات إنما أناس وسط .

وأضاف الأب : ربيت أولادي داخل منزل بجنينة وحمام سباحة ولكل شخص غرفة منفصلة وحياة شخصية.

و واصل والد النجمة المصرية رسالته بالقول : هل النجومية بتعمل كده يا جماعة؟ سمعت عن سيدة المطر.. طب اقفي جنب أخوكي، إيه الكلام غير الصادق من الداخل ده؟ أنا حزين وربما الموقف يكون مثلا للعديد من الناس التي تحظى بشهرة لتكون أكثر قرباً من أهلها.68333105