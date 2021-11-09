شاهد .. هذه الحيلة الذكية.. التي تستخدمها الراقصة صافيناز لتكبير ورفع صدرها أثناء الرقص؟!

انت الان تتابع خبر هذه الحيلة الذكية.. التي تستخدمها الراقصة صافيناز لتكبير ورفع صدرها أثناء الرقص؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/09 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة المثيرة للجدل "صافيناز" صوراً جديدة في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي ترقص بطريقة ساخنة.

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ولفتت صافيناز أنظار المتابعين بحجم صدرها الكبير، وتبين من خلال الصور أنها ترتدي حمالة صدر لرفع صدرها.

وأعتبر بعض المتابعين صور صافيناز الجديدة مخلة بالآداب وجريئة، بينما مدحها اخرون ووصفوها بالجميلة والمثيرة.



وتتعمد صافيناز إثارة الجدل بين الفينة والأخرى بالصور والمقاطع الجريئة التي تقوم بنشرها في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي،

وكان اخرها الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري، وظهرت فيها بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه، مستعرضة جسدها بطريقة وصفت بالفاضحة. 27145076