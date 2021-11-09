شاهد .. تزوج من راقصة وبكى بحرقة في ليلة الدخلة بعد أن عرف سرها.. حكاية النحم السينمائي الذي مات والمصحف بيده!؟

انت الان تتابع خبر تزوج من راقصة وبكى بحرقة في ليلة الدخلة بعد أن عرف سرها.. حكاية النحم السينمائي الذي مات والمصحف بيده!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

صاحب قدرات فنية عالية ممثل خلوق ومثقف جداً، واحداً من أعظم ممثلي السينما في القرن العشرين، هو الفنان الراحل شكرى سرحان الذي لقب "بفتي الشاشة" وعرفه الكثيرون في دور "جابر الشرقاوي" في فيلم "فول الصين العظيم"،

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حصل على وسام الدولة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وجائزة أفضل ممثل ثماني مرات، تزوج من راقصة شهيرة لمدة عامين وأبكى يوم زفافهما وانفصالهما، تحرش بممثلة شهيرة خلال كواليس تصوير فيلمه "المجرم".



اسمه بالكامل محمد شكري الحسيني سرحان ولد في قرية الغار بمحافظة الشرقية يوم 13 مارس عام 1925، ثم انتقل إلى حي الحلمية بالقاهرة، ينتمي لعائلة فنية فهو شقيق الممثل المسرحي صلاح سرحان وشقيقه الآخر هو الفنان سامي سرحان.

تخرج من المعهد العالي للتمثيل "الفنون المسرحية حالياً" عام 1947، ثم بدء اولى خطواته من خلال التمثيل بالفرقة الفنية بمدرسة الابراهمية حتى قدم أول أفلامه من خلال فيلم "جنة ونار" ثم شارك في ثاني أعماله من خلال فيلم "نادية" وبعد ذلك توالت أعماله السينمائية.



كانت انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم "ابن النيل" عام 1951، وقدم ما يقرب من 150 فيلماً ومن أشهر أفلامه "درب المهابيل" و"شباب امرأة" و"الطريق المسدود" و"ليلة القبض على فاطمة" و"البوسطجي" و"الوادي الأصفر" و"سجن العذاري" و"شىء في صدري" و"قلبي على ولدي" و"الدنيا لم تضحك" و"كدبة إبريل" و"ريا وسكينة" و"البيوت أسرار" و"امرأة من القاهرة" رحلة غرامية".



شارك في العديد من المسلسلات التي تركت بصمة قوية لدى الجمهور ومنها، عمرو بن العاص وملك اليانصيب والمشربية وأيام العذاب والرجل الذي فقد ذاكرته مرتين ودموع الشموع وبنت بطوطة ومصرع طائر برىء وشموع لا تنطفىء وينابيع النهر، والكثير من الأعمال.

حصل على العديد من الجوائز كان أهمها وسام الدولة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جائزة أفضل ممثل ثماني مرات عن أفلامه الشهيرة مثل اللص والكلاب وشباب امرأة والزوجة الثانية والنداهة وغيرها، أفضل ممثل من المهرجان الآسيوي الأفريقي عن دوره في فيلم "قيس وليلى"،

تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره، ومع ذلك عاش مظلوماً ومات مظلوماً ولم يحظى بالاهتمام الإعلامي مثل غيره من النجوم.



ما لا يعرفه الكثيرون أن شكرى سرحان تزوج مرتين الأولى من الراقصة المعتزلة الأرمنية هيرمين عام 1952، والتي شاركت في العديد من الأفلام منها "عريس مراتي" و"ربيع الحب" و"السعد وعد"، وكانت تقيم بمحافظة الإسكندرية وبدأت مشوارها في الرقص الشرقي في مراحل طفولتها.

وقالت هيرمين في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة في حياتها من الممثل شكرى سرحان، وعلى الرغم من رفض عائلته تلك الزيجة لكنه أصر على زواجهما، مؤكدة أنه ظل يبكي ليلة زفافهما بعدما فوجىء أنها ما زالت بكراً وبعد عامين من الزواج انفصلا بسبب عدم توافق الأفكار بينهما.



وتزوج للمرة الثانية من السيدة ناريمان عباس عوف وأثمرت الزيجة الثانية عن ولدين وهما يحيي شكري سرحان والذي يعمل سفيراً في إستراليا ومتزوج إسترالية والثاني صلاح شكري سرحان وهو ممثل ومؤلف وتوفي عام 2014 عن عمر يناهز 49 عاماً.

وكشف المخرج كمال عطية في مذاكرته الشخصية في كواليس فيلم "المجرم" عام 1954 والذي كان يتولى إخراجه، حاول شكري سرحان التقرب من سميرة أحمد وحسب قصة الفيلم تنشأ علاقة حب بين الاثنين، وفي إحدى المشاهد الغرامية لم يلتزم سرحان بتعليمات المخرج.



وكان من المفترض في المشهد أن يتبادل الحبيبان النظرات العاشقة، ثم يضع شكرى سرحان قبلة على جبين سميرة أحمد لكن قرر أن يرتجل وضم سميرة محاولاً تقبيلها، وقد نبهه المخرج بالالتزام بتوجيهاته لكنه أعاد المحاولة وقت التصوير وكان مبرره: "من الطبيعي أن أضمها قبل القبلة وأنا اتصرف بشكل منطقي"، لكن كمال عطية لم يقتنع وألغى المشهد الغرامي لأنها اشتكت في وقت سابق من التصرفات الشخصية لشكري معها.

وذهب شكري سرحان إلى المخرج كمال عطية، وقال إنه كان يفعل ذلك بحسن نية لأنه يرغب في أن يفاتحها في الزواج منها، وجاء الرد بشكل فوري من المخرج الذي نادى على سميرة أحمد قائلاً: "اتفضلي قولي للأستاذ إنك أصلاً متجوزة".



اعتزل فتي الشاشة عالم الفن والابتعاد عن التمثيل عام 1991 واعتكف ووجه حياته إلى قراءة وحفظ القرآن الكريم، وفي يوم 29 مارس عام 1997 رحل عن عالمنا وفي يديه المصحف عن عمر يناهز 72 عاماً.50214486