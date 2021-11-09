شاهد .. ظهور ،مفزع، للفنانة بوسي .. لن تصدق كيف أصبحت ملامحها الجميلة بعد ان كبرت؟ اتفرج من كان بجانبها!

انت الان تتابع خبر ظهور ،مفزع، للفنانة بوسي .. لن تصدق كيف أصبحت ملامحها الجميلة بعد ان كبرت؟ اتفرج من كان بجانبها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر بوسي من جميلات الفن والسينما، وزوجة الفنان الراحل نور الشريف، لها رصيد كبير من الاعمال الفنية في السينما والدراما.

وظهرت بوسي بعد غياب طويل، لتفاجأ الجمهور ان شكلها اتغير بشكل كبير وملامحها اتغيرت بشكل جميل.49101821

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بمجموعة من الفنانات، والتي كان من ضمنهم الفنانة بوسي، من أحدث ظهور لهم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي في الصورة بإطلالة فجئت الجميع حيث بدت بوزن ممتلئ وملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي، حيث جاءت أبرز التعليقات: “هي دي بوسي ؟ سبحان مغير الأحوال”.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.

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