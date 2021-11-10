شاهد .. وسع للسنيورة لورديانة ..رجعت للصدارة تاني بوصلة رقص ولا أجمل وبأجرأ اطلالة على الاطلاق زغللت عيون الجمهور!؟

انت الان تتابع خبر وسع للسنيورة لورديانة ..رجعت للصدارة تاني بوصلة رقص ولا أجمل وبأجرأ اطلالة على الاطلاق زغللت عيون الجمهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الراقصة لورديانة، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت لورديانة فى الفيديو وهى ترقص على أنغام مهرجان “مهرجان ادلعي يا موزه” لنجم المهرجانات حسن شاكوش.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانة البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.45105531