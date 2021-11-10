شاهد .. فضيحة مدوية.. منة عرفة تخرج عن صمتها وكشفت المستور وتدلي بتصريحات نارية حول طلاقها من محمود المهدي!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. منة عرفة تخرج عن صمتها وكشفت المستور وتدلي بتصريحات نارية حول طلاقها من محمود المهدي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثار خبر طلاق الممثلة الشابة منة عرفة، من زوجها الممثل محمود المهدي ضجة واسعة، خاصة بعد عقد قرانهما قبل عدة أشهر وحديثهما عن استعدادات الزفاف القريب.

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وأعلن محمود المهدي خبر طلاقه من منة عرفة، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على إنستغرام قبل ساعات قليلة.

وكتب محمود المهدي معلناً خبر انفصاله عن منة عرفة: "تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".



إعلان محمود المهدي انفصال منة عرفة بهذه الطريقة، أوضح أن الانفصال جاء بناءً على رغبتها هي حيث أشار المهدي أنها هي التي اختارت الحياة الجديدة.



تعليق منة عرفة على خبر طلاقها

والتزمت منة عرفة الصمت خلال الساعات القليلة الماضية، واكتفت بعدم التعليق على الخبر قبل أن تتراجع وتصدر أو تعليق منها.

وكتبت منة عرفة معلقة على خبر طلاقها من محمود المهدي عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام، مؤكدة خبر الانفصال.

اللافت أن منة عرفة لم تحذف صورها مع محمود المهدي، واكتفت بإعلان خبر الانفصال عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" دون حذف أي صورة جمعتهما في السابق حتى الآن.

وكانت منة عرفة قد دخلت عالم المهرجانات خلال الأيام القليلة الماضية، بمهرجان جديد جمعها بزوجها السابق محمود المهدي.



وروجت منة عرفة للمهرجان الذي أصدرته قبل حوالي أسبوع باسم أنا قلبي دق قائلة: "إحنا هنا يا جماعة النهاردة عند زيزو المايسترو في الاستوديو وأجمد ناس بتعمل موسيقى في مصر، الأستاذ حودة الجوكر والأستاذ أبو ليلة، وزوجي العزيز هنا أهو، بنعمل حاجة جامدة جداً.. الترند قادم بقوة".



وطرحت منة عرفة مهرجان أنا قلبي دق عبر يوتيوب، وهو من كلمات حودة الچوكر، توزيع زيزو المايسترو، مونتاج أحمد محروس.

وروجت منة عرفة للمهرجان أيضاً بنشر صورة جمعتها بمحمود المهدي وصناع المهرجان، وعلق المهدي وقتها ومنذ ستة أيام فقط قائلا: "أنا قلبي دق"، لترد عليه منة عرفة مازحة: "دو دو دق دو دو دق".

الأمر الذي يشير أن الانفصال جاء مفاجئا، خاصة للجمهور الذي لم يتوقع هذا الخبر في هذا التوقيت بعد طرح الأغنية ووصلات الغزل المتبادلة بين الثنائي منة عرفة ومحمود المهدي.



وكان محمود المهدي قد أثار الجدل مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لزفافه على إحدى زوجاته السابقات وهي الثانية.

حيث كشف المهدي عن صورةٍ من حفل زفافه على زوجته الثانية، في الوقت الذي كان ينتظر الجمهور فيه موعد حفل زفافه هو ومنة عرفة.



وعبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر المهدي صورة زفافه من زوجته الثانية وعلق عليها قائلا "دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا".

وتابع المهدي: "والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم".



وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت عقد قرانها على محمود المهدي في 30 يونيو الماضي، وذلك في حفل جمع أسرتي العروسين فقط.

نشرت منة صورةً مع زوجها، عبر حسابها في "فيسبوك"، وعلّقت: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جداً.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير".

يذكر أنّ منة عرفة ومحمود المهدي تعاونا معاً في فيلم "666"، والذي ينتمي لنوعية أفلام التشويق والإثارة، وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم عايدة غنيم، محمد سمير وغيرهم، والفيلم من تأليف أحمد عاشور ومن إخراج وائل عبد القادر، وبعدها أعلنا ارتباطهما وعقد قرانهما.

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