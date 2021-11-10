شاهد .. اتذكرون الطفلة التي ظهرت قبل 15 سنة في المسلسل التركي وسحرت الجميع بشدة بجمالها؟ شاهدو كيف أصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقة.. سبحان الله الخالق!

انت الان تتابع خبر اتذكرون الطفلة التي ظهرت قبل 15 سنة في المسلسل التركي وسحرت الجميع بشدة بجمالها؟ شاهدو كيف أصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقة.. سبحان الله الخالق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي صور حديثة للفنانة التركية التي ظهرت قبل 15 سنة في المسلسل التركي الشهير "نور" ولعبت دور الطفلة "ألما".

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وفي الصور الجديدة ظهرت الفنانة "ألما" واسمها الحقيقي كايرا سيمور، وقد بلغت سن الشباب.

وقد اثارت الصور اعجاب المتابعين الذي تداولوها بشكل واسع، مؤكدين أن ملامح وجهها لم تتغير كثيرا، ولا زالت محتفظة بشكلها وشعرها الأسود الطويل.



الجدير بالذكر أن كايرا سيمور Kayra Simur ابتعدت عن التمثيل والفن بعد مسلسل "نور"، وتفرغت لدراستها، وهي الآن طالبة في جامعة إسطنبول.

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