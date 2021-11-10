شاهد .. الفنانة المراهقة حلا الترك تفجر الإنترنت وتشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة المراهقة حلا الترك تفجر الإنترنت وتشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” عرض فيديو للفنانة الشابة حلال الترك من دون ذكر تاريخ تسجيله إلا أنه لفت أنظار الكثير من المتابعين وظهرت فيه وهي تقوم بالرقص والغناء بطريقة حماسية جداً وتبالغ في أداء حركاتها وتقوم بالصراخ.

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وعرّضها هذا لموجة من الانتقادات القاسية حيث تذكر الكثيرون رفعها دعوى ضد والدتها منى السابر وعبروا عن تعاطفهم مع الأخيرة.

ومما جاء في التعليقات: “مبسوطة لأنها دخلت والدتها السجن” و”يعني مبسوطة وأمك زعلانة منك عاقة لأمك الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك مقال جداتك ولا زوجة أبوك ي ويلك من ربي” و”الله يصلحها ويرد لها عقلها” و”صوتها مزعج… صراخ”.ويشار إلى أن السابر أثارت القضية العالقة بينها وبين ابنتها وعائلة الأخيرة في وقت سابق من خلال بث مباشر مع متابعيها. وقالت إنها ما زالت تخوض معركة الحضانة منذ 8 سنوات وإنها تخلّت عن حياتها من أجل أولادها، كما حوربت في سمعتها وشرفها.

وأشارت إلى أن حلا “مجروحة ومدمّرة” وتتعرض للاستغلال من والدها وأسرته. وتابعت أن الشابة تعمل في مجال الفن منذ العام 2010 وأنه كان من الممكن أن تصبح مليارديرة، وتابعت: “فلوسها راحت، بيتها راح، أمها تطلّقت أخوانها مشردين”.

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