شاهد .. قبل الفنانة ياسمين صبري .. نساء في حياة أبو هشيمة واحدة منهن إبنة حاكم خليجي!

انت الان تتابع خبر قبل الفنانة ياسمين صبري .. نساء في حياة أبو هشيمة واحدة منهن إبنة حاكم خليجي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مر رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة قبل ارتباطه بالفنانة المصرية ياسمين صبري، بعلاقات عديدة، وتضاعفت شهرته بعد زواجه من هيفاء وهبي في حفل زفاف أسطوري تكلف ملايين الدولارات والذي أثار الجدل وقتها.

ولكن أصبح منذ ارتباط أبوهشيمة، بياسمين صبري، أصبح الثنائي مادة دسمة للناشطين ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.يعتبر انفصال أحمد أبوهشيمة عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2012، أحد أهم الأسباب التي جعلت حياته الخاصة مثار فضول للجميع.39008212

وإلى أن أعلن أحمد أبوهشيمة ارتباطه بياسمين صبري العام الماضي، كانت تلك الثمانية سنوات التي كان بها أعزباً، مليئة بشائعات الارتباط.

ووصل الأمر إلى إطلاق شائعة ارتباط أحمد أبوهشيمة، بابنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما اقترن اسم أحمد أبوهشيمة بأسماء العديد من الفنانات مثل مواطنته مي عز الدين، والفنانة العراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

زيجات أبو هشيمة

لكن الحقيقة هي أن أحمد أبو هشيمة تزوج مرة واحدة قبل هيفاء وهبي، وذلك عام 1997، حيث ارتبط بزميلته في الجامعة واستمر زواجهما 9 سنوات، قبل أن ينفصل عنها عام 2006 بعد أن رُزق بولدين منها.

وفي عام 2009، ارتبط أبو هشيمة بهيفاء وهبي، وتم الطلاق في 2012، وكتبت هيفاء وهبي حينها في بيان رسمي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل: (جانب الصحافة الكريمة، يؤسفنا أن نعلن نحن كلاً من السيد أحمد أبو هشيمة والسيدة هيفاء وهبي، عن قرارنا بالانفصال بعد قصة حب وزواج استمرّا لمدة 6 سنوات. ونودّ أن نوضح أنّنا وصلنا إلى قناعة باتخاذ هذا القرار، مع التأكيد على استمرار علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بيننا، تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا).أبو هشيمة دائماً ما يثير الجدل بعلاقاته المتتالية بنجمات الفن أو المجتمع، ومنذ زواجه بياسمين صبري في إبريل 2020، لايزال يُطرح السؤال الصعب.. هل تكون ياسمين الأخيرة؟.39008212