شاهد .. شمس الكويتية تفقد بوصلة الخجل وتظهر بفستان يكشف كل شئ علناً في إطلالة صارخة ...اتفرج

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تفقد بوصلة الخجل وتظهر بفستان يكشف كل شئ علناً في إطلالة صارخة ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحيت الفنانة شمس الكويتية حفلا غنائيا على مسرح بابل في العراق، وظهرت شمس على المسرح بإطلالة أثارت بها الضجة على مواقع التواصل، مرتدية فستاناً شفافاً باللون الأصفر، وطويلا وله ذيل، واللافت بأن فستانها ببطانة قصيرة جدا كشفت المستور من جسدها، حتى اعتقد البعض انه بلا بطانة، وتزينت بمكياج بسيط لتبرز جمالها، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وتركت شعرها القصير منسدلا على وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة.

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ونشرت شمس الكويتية عبر صفحتها الرسمية على انستغرام صورة لها مرتدية الفستان الأصفر، وفي صورة أخرى ظهرت بها مرتدية كاب عليه رسم لمعلم أثري، وعلقت:شوفوا جمال الفستان والرداء المستوحى من الحضارة البابلية"، وتفاعل معها المتابعون وخاصة العراقيين الذين حيوها ورحبوا بها على أرضهم.

الجدير بالذكر، أن الإعلامية مي العيدان قد اعلنت مقاضاة شمس الكويتية، بعد تصريحات الأخيرة بشأن علاقات ما قبل الزواج، واتهمتها بالتزوير والإساءة للكويت وأهلها، مؤكدة إن من لم يغضب من أجل سمعة بلده لا يستحق حمل الجنسية، معتبرة ان شمس أساءت لأهل بلدها بتصريحاتها حول انها تشجع العلاقات الحميمية قبل الزواج.

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