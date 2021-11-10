شاهد .. فشلت في اخفاء المايوه.. رانيا يوسف تحول السوشيال ميديا لشعلة من النار بإطلالة جريئة على اليخت ووضعيات خادشة!

انت الان تتابع خبر فشلت في اخفاء المايوه.. رانيا يوسف تحول السوشيال ميديا لشعلة من النار بإطلالة جريئة على اليخت ووضعيات خادشة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وصفها المتابعون بـ"الجريئة".

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إذ ظهرت بالصورة على متن يخت مرتدية مايوه أحمر اللون، وحاولت أن تغطيه بالكاش مايوه، لكن طريقة التقاط الصورة والهواء لم يساعداها على ذلك، ما جعل المايوه يظهر، وهذا ما أثار الجدل بين المتابعين.



كما كتبت رانيا تعليقاً على الصورة قالت فيه: "صباح الجمال".



وهذه ليست المرة الأولى التي تبدو فيها رانيا جريئة بملابسها، فكانت نشرت صورة جديدة تُظهرها وهي ترتدي شورت قصيراً جداً مع "بادي" ضيقة.

وسرعان ما انهالت التعليقات على صورة رانيا المصوّبة على ملابسها حيث اعتبر البعض أنها مبالغ فيها بين اعتبر آخرون انها تبدو جميلة ومليئة بالأنوثة.17134091