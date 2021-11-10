شاهد .. آية في الحسن والجمال ..اتفرج صاحبة أجمل وجه بالعالم في 2021 اثارت جدلاً واسعاً من شدة جمالها! (صورة)

انت الان تتابع خبر آية في الحسن والجمال ..اتفرج صاحبة أجمل وجه بالعالم في 2021 اثارت جدلاً واسعاً من شدة جمالها! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلنت المجلة الأمريكية "Glamour" عن صاحبة أجمل وجه في العالم في عام 2021، حيث حصلت على هذا اللقب النجمة التركية المشهورة "هاندا أرتشيل".

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أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعضهم يؤكّد أنها لا تستحق هذا اللقب، لأن جمالها نتيجة عمليات تجميل، على حد قولهم، بينما عبّر البعض الآخر من المتابعين عن حبه الكبير لهذه النجمة، وأنها تستحّق هذا اللقب بجدارة، وأكّدوا أن جمالها طبيعي.



كما سلطت الصحافة التركية الضوء على الخبر، وأشارت إلى أن أرتشيل هي إحدى الفنانات الصاعدات في الفترة الأخيرة، وتجاوزت شهرتها تركيا، ولديها 24.5 مليون شخص من مختلف بلدان العالم.

اشتهرت هاندا أرتشيل في مسلسل "أنت اطرق بابي" مع النجم كرم بورسين، حيث حصل المسلسل على أعلى نسبة مشاهدات في تركيا والوطن العربي.



هذا الإعلان دفع عدداً من المواقع إلى الحديث عن سر جمال وجه الممثلة التركية صاحبة الـ28 عاماً، مشيرة إلى أنها تتبع روتيناً خاصاً للجمال والعناية بالبشرة، مثل شرب كميات كبيرة من الماء يومياً، للحفاظ على جمال بشرتها، ورطوبة جسمها.

وبحسب موقع letshanghere فإن أرتشيل تبدأ يومها بالتمارين الرياضية، وتقوم بتوثيق هذه اللحظات عبر صفحتها بموقع إنستغرام.



كما أشار الموقع الذي يهتم بالجمال والصحة إلى أن أرتشيل تأكل بشكل صحي، وتقوم بعمليات تنظيف للوجه، وإزالة الجلد الميت يومياً، من خلال استخدام أقنعة الوجه المختلفة، إضافة إلى ترطيب الوجه بماء الورد، الذي يساعد على إزالة الأوساخ والبقع من الوجه.

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