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شاهد .. أستاذة الدلع.. الراقصة صافيناز بإطلالة صاعقة كهربت الكل بالبيكيني الأبيض !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو كانت قد حذفته الراقصة الاستعراضية صافيناز من على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

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وجاءت تلك الخطوة بعدما نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته بسبب ظهور اجزاء حساسة من جسدها.

 


وحذفت صافيناز الفيديو الذي صورته عبر خاصية «اللايف» بعد لحظات من نشره، أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها في شرم الشيخ.

 

وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في الصورة مرتدية «البورنص» بدون أي ملابس، مما دفع جمهورها ومتابعيها للاعتقاد بأن الصورة تم التقاطها في حمام منزلها.30921497

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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