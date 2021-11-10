شاهد .. بحيلة ماكرة استدرجته على سرير دخلتهم فكشف لها السر الذي حوله الى خادم تحت قدميها طول عمره.. تفاصيل غير متوقعة

انت الان تتابع خبر بحيلة ماكرة استدرجته على سرير دخلتهم فكشف لها السر الذي حوله الى خادم تحت قدميها طول عمره.. تفاصيل غير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انهار عريس وبكى كالمفجوع عقب انتهاء حفل زفافه بساعتين وفي ليلة دخلته على عروسه، لسبب فاجأ عروسه التي أقسمت له أنها تحبه ولم ترتكب أي هفوة ثير حنقه وتدفعه للانهيار بين يديها.

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وسارع العريس للاعتراف لزوجته أنه بكى وأصيب بحالة حزن شديد بعد أن تذكر والدته التي توفيت قبل شهرين من زفافه والتي كانت تتمنى أن تراه في ذلك اليوم.

ووفقا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما ذكرت أن ليلة زفافها كانت الأغرب من نوعها والأكثر بؤسا لأنها قضت الليل في التخفيف عن زوجها الذي أصيب بانهيار فور دخولهما عش الزوجية، بدل مطارحتها القبل والغرام.



وشعرت الفتاة بالخوف الشديد والأسى في البداية عندما وجدت زوجها يجلس في ركن مظلم في المنزل ويبكي بحرارة، فحاولت تهدئته لتفهم سبب ذلك البكاء الحار، لدرجة ظنت معها أنه غير قادر على القيام بواجباته الزوجية في ليلة الدخلة أو أنه غير مهتم بها أو بغيرها من النساء.

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