شاهد .. ظهرت كأنها نسخة لـ حليمة بولاند .. الفنانة الإماراتية أحلام تثير ضجة جديدة وهذا تعليق جمهورها. | فيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 06:00 صباحاً | (مايا)

صدمت الفنانة الامارتية أحلام الجمهور بأحدث ظهور لها وذلك بسبب تغيّر ملامح وجهها وتشبيه البعض لها بالإعلامية الكويتية حليمة بولند.

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وجاء ظهور أحلام هذا في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على انستغرام وذلك للترويج لعطرها الجديد، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغيّر الكبير في شكل أحلام، واعتبر العديد منهم أنها باتت تشبه الاعلامية حليمة بولند، بينما اعتبر البعض الآخر أنها تحاول تقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لناحية المكياج والألوان وكذلك الدلع والحركات، ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا باطلالتها وتجددها الدائم.

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