شاهد .. مريام فارس ..تظهر بحمالة صدر فقط بعد ان خلصت فلوسها وما بقي معها قيمة نص متر قماش والصور جريئة جداً!

انت الان تتابع خبر مريام فارس ..تظهر بحمالة صدر فقط بعد ان خلصت فلوسها وما بقي معها قيمة نص متر قماش والصور جريئة جداً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قامت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمشاركة متابعيها مجموعة صُور لها من أجواء العطلة الصيفية التي تقضيها بصحبة عائلتها.

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ظهرت ميريام في الصُور المتداولة وهي مرتدية حمالة الصدر الخاصة بالسباحة وأكملت اطلالتها بتنورة صيفية بخصر عالي.



أحدثت الصُور موجة واسعة من الغضب بين الجمهور بسبب جرأتها، وكانت التعليقات على النحو التالي: “المصاري خلصت يا جماعة…افهموا”. “خبت وجهها لانه من غير ميكاب اما الباقي ماعندها مشكلة كل الكوكب يتفرج عنه”. “تغطي الوجه و تورينا الصدر”.

مؤخرا احتفلت ميريام بعيد زواجها الـ 7 من رجل الأعمال اللبناني داني متري والذي أنجبت منه طفلين هما “جايدين وديف”.



كما ونشرت مجموعة صور من أجواء الاحتفال كانت ترتدي فستان ابيض صيفي مفتوح من منطقة الصدر والمنطقة السفلية، وظهرت أسرتها في الصُور وهم يعانقون بعضهم من أمام أحد الشواطئ.



كما و احتفلت ايضا قبل ايام بعيد ميلاد نجلها الأصغر “ديف” من خلال عدة صُور أطلت فيها وهي ترتدي ملابس السباحة وببطن منفوخ أثناء فترات مختلفة من الحمل.

ونتيجة لذلك تعرضت فارس لوابل من الانتقادات والتعليقات السلبية منها: “التياب ب شو مزعلينك؟”… وتابع آخر “الوحيدة الي حملت وخلفت بالعالم”. وأضاف ثالث:. “الرجل مهما كان بالدنيا معقولة يقبل زوجته عاريه كدام العالم طب ليه مافي غيرة وحياااء”.89727801