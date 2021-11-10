شاهد .. الفنانة ليلى علوي.. تفقد سيطرتها امام وسامة فنان شهير وتتحرش به على الهواء وتقول له ابوسك فين ولا اعمل فيك ايه يا مز!

انت الان تتابع خبر الفنانة ليلى علوي.. تفقد سيطرتها امام وسامة فنان شهير وتتحرش به على الهواء وتقول له ابوسك فين ولا اعمل فيك ايه يا مز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حلّت الفنانة ليلى علوي برفقة فنان شهير واحد من أبطال المسلسل الشهير “حديث الصباح والمساء” ضيوفًا علي برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة والإعلاميةإسعاد يونس للحديث عن كواليس تصوير الأحداث.

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حيث عبر الفنان أحمد خليل اثناء حلوله كضيف مع ليلى علوي، عن مدى إعجابه بالفنانة ليلي علوى من خلال وصلة غزل على الهواء أثناء استضافتهما في البرانامج.



كما أشاد الفنان أحمد خليل برقي ليلى علوي أثناء تصويرهما مسلسل “حديث الصباح والمساء”، ليسرد موقفًا شهده بنفسه وهو أنه وجدها ذات مرة تصيح قائلة: “يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده أوردر تاني”.



ليلى علوي: أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه

فجاء رد فعل ليلى علوي لطيفًا على حديث زميلها أحمد خليل عنها قائلة له: “أقوم أبوسك دلوقتي ولا أعمل فيك إيه”،

وهنا تدخلت إسعاد يونس قائلة: “مش معقولة قصة الحب اللي ديرة قدامنا ديه”، وفي هذه اللحظة كشفت قطة السينما المصرية لأول مرة عن قولها لأحمد خليل في وقت سابق: «لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك».

فرد خليل قائلا: “أنتِ أحلى من رأت عيني حتى اليوم”، لترد ليلى علوي قائلة: “حبيبي .. والله بحبك أوي”، ثم يرد عليها بأنه يحبها حبًا لا يتخيله أحد .

جدير بالذكر، أن الفنانة ليلي علوي عادت إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بـ”فيلم ماما حامل”، الفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،

وتظهر فيه ليلي علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.67902234