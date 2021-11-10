شاهد .. انا عاوزة اعمل كده.. فنانة شهيرة أخرجت زوجها :عمداً: من الاستديو بطريقة ذكية لتصوير مشهد جريء مع محمود عبد العزيز!

انت الان تتابع خبر انا عاوزة اعمل كده.. فنانة شهيرة أخرجت زوجها :عمداً: من الاستديو بطريقة ذكية لتصوير مشهد جريء مع محمود عبد العزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حلت الفنانة هياتم ضيفة على برنامج "فحص شامل" الذي قدمته الإعلامية راغدة شلهوب ويعرض على قناة الحياة المصرية.

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وكشفت هياتم خلال الحلقة عن موقف حدث أثناء تصوير فيلم "عفواً أيها القانون"، وقالت أنها عايزه تعمل كده أثناء تصوير مشهد قبلة بينها وبين الفنان محمود عبد العزيز كان زوجها متواجد في الاستديو.

وسألتها مخرجة الفيلم المخرجة إيناس الدغيدي عما إذا كان سيظل زوجها متواجد في الاستديو طوال اليوم أم لا لأنها تريد أن تصور المشهد، وهنا قررت هياتم أن ترسل زوجها إلى المنزل لإحضار غرض، وبالفعل بعد ذهاب زوجها قامت هياتم بتصوير المشهد.35695783