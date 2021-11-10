شاهد .. اتفرج: بكل دلع وجلسة مثيرة نسرين طافش تستعرض حجم صدرها بإطلالة جريئة بالبمبي وتشعل جنون المتابعين!

انت الان تتابع خبر اتفرج: بكل دلع وجلسة مثيرة نسرين طافش تستعرض حجم صدرها بإطلالة جريئة بالبمبي وتشعل جنون المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة صور جديدة من أخر جلسة تصوير قامت بها بنيو لوك مختلف.

وظهرت في صورها الاخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية ملابس عفوية باللون الزهر وبنطال جينز ضيق المسام وبلون شعرها الجديد وكتبت قائلة " حب قوة ، لا يقدر عليه إلا الأقوياء يوم جميل مليئ بالحب للجميع "

من جهة اخرى ، تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الجذابة بمهرجان الجونة خلال الأسابيع الماضية.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " والذي حاز على عدة جوائز.

كما تستعد نسرين طافش لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم وعدة نجوم آخرين بفيلم " في القلب "

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