شاهد .. فنان مصري وسيم تزوج سهير رمزي وعاشر ليلى علوي وخان كل زوجاته الجميلات لسبب لا يخطر على البال قبل ان يموت وحيداً على فراشه.. لن تصدق من يكون؟!

انت الان تتابع خبر فنان مصري وسيم تزوج سهير رمزي وعاشر ليلى علوي وخان كل زوجاته الجميلات لسبب لا يخطر على البال قبل ان يموت وحيداً على فراشه.. لن تصدق من يكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة، ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية، باقتدار وتألّق، تنقل بين الدراما والسينما، انه فاروق الفيشاوي الي يتتبع "أحداث نت" بعض المسارات في حياته الفنية والشخصية من خلال هذا العرض.

12332067

ولد فارق الفيشاوي في محافظة المنوفية عام 1952، وتخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس، التي ظهرت فيها موهبته ومشاركته فريق التمثيل، ليتجه بعدها للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

قدّم الفيشاوي في بداية مشواره الفني عدداً من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون، حتى جاء فيلم "المشبوه" عام 1981 ومسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982، ليكونا بمثابة نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم، خاصة في السينما، التي تألق فيها.

وأصبح نجم شباك، وصاحب الدور الأول في الكثير من الأعمال بعد ذلك.12332067