شاهد .. إعتراف صادم يسرا: اشتهيت والد زوجي فوق الطائرة وتمنيت أن أنام معه ولو ليلة واحدة، وهكذا رد فوراً!

انت الان تتابع خبر إعتراف صادم يسرا: اشتهيت والد زوجي فوق الطائرة وتمنيت أن أنام معه ولو ليلة واحدة، وهكذا رد فوراً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عرفت النجمة المصرية، يسرا، بجرأتها في الكثير من أعمالها الفنية وتصريحات ولقاءاتها الصحفية والتلفزيونية، مما يجعلها عرضة لهجوم وانتقادات بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وكانت النجمة يسرا، قد ادلت باعترافات جريئة ومثيرة، قبل فترة قصيرة، حول ما جرى بينها وبين والد زوجها أثناء سفرهما سوية، في مهمة خارجية، وعن علاقتها بالنجم عادل إمام وآخرين.

وكشفت يسرا خلال استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا لها، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، بأنه كان نفسها تتزوج والد زوجها خالد صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، صالح سليم، أثناء سفرهما إلى الخارج.وقالت إن مضيفة الطائرة طلبت منها أن تتزوج صالح سليم ولو لليلة وحدة فوافقت في الحال، ولكنه رفض . مؤكدة بأنه «كان قمر».

كما كشفت في نفس اللقاء التلفزيوني، أن اسمها الحقيقي «سيفين محمد نسيم» مشيرة الى إن اسم سيفين يعني «الوردة التي لا تموت»، لافتة أن أصدقائها ينادونها بـ«سيفا»، معتبرة أن هذا هو الاسم المفضل لديها الذي يناديه به أصدقاؤها المقربون وزوجها.وأوضحت الفنانة المصرية، بأنها متزوجة من خالد صالح سليم، بن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ولم تنجب أبناء ووصفت زوجها بأنه «مشهور أكتر مني».

وتحدثت يسرا عن مواطنها الفنان عادل إمام وعملها معه، مشيرة أنها نجحت من خلال ظهورها معه، وأنه الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها، معتبرة أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لما استطاعت رفضه: «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».69234909