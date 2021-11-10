شاهد .. ترف باذخ وأناقة خيالية .. اتفرج منزل عادل إمام من الداخل أشبه بقصور الملوك و غرفة نومه تحفة فنية | بالصور

انت الان تتابع خبر ترف باذخ وأناقة خيالية .. اتفرج منزل عادل إمام من الداخل أشبه بقصور الملوك و غرفة نومه تحفة فنية | بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من أبرز وأهم الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسة المتعلقة بالدين والقضايا الاجتماعية، حيث تحظى بعض أعماله السينمائية والتلفزيونية بالجرأة انه الفنان الكبير عادل أمام.

وُلد الفنان عادل إمام ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتخرج من كلية الزراعة، والتي مانت بدايته الفنية، حيث بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة.86440813

وفي منتصف السبعينات بدأت شهرته، وذلك من خلال أدواره الكوميدية الممزوجة بالطابع السياسي، وأدى أكثر من مائة فيلم خلال فترة وأخرى، ورغم الشهرة والجماهيرية الكبيرة التي حظى بها الفنان عادل إمام إلا انه دائمًا ما يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

ورغم التكتم الشديد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مُسربة من داخل منزل عادل إمام، والذي صدم الجمهور بفخامته.

ويسكن الفنان عادل إمام في قصر بمنطقة المنصورية، المنصورية بارك التابعة لمنطقة كرداسة، وهي منطقة تجمع العديد من الشخصيات الهامة في مصر من فنانين وسفراء وخلافه.وتبلغ مساحة الفيلا الداخلية حوالي 100 فدان، محاطة بسور كبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها «فيلا أل إمام» باللون الأبيض على خلفية زرقاء.

ووفقًا لعدد من المقربين من أسرة الفنان عادل إمام فإن الدخول للقصر الفخم ونجده محاط بسور كبير وبه حديقة مميزة مليئة بالأشجار والنخيل، مع وجود حمام سباحة كبير الحجم، ليعطي مظهرًا جماليًا مميزا للفيلا الخاصة بالزعيم.

ويتميز المطبخ الخاص بمنزل الزعيم بالطابع العصري والعملي في نفس الوقت وذلك بوجود الديكورات الخشبية باللون البني المميز، مع وجودها على الطراز الامريكي الحديث.

وحدات الاضاءة في جميع الغرف الرئيسية بفيلا الزعيم تشكل عنصر هام من عناصر الديكور الخاصة بالمنزل، فقد تم اختيارها بعناية لتناسب الذوق العام والديكورات العامة للمنزل، والتي بالضرورة تعبر عن الذوق الرفيع لآصحاب المنزل.

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