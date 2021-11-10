شاهد .. نام على سرير فاتن حمامة ليلة كاملة.. وفي الصباح نشر تفاصيل مثيره عما حدث.. صحفي شهير يثير جنون نجمة الشاشة المصرية ويجعلها تصرخ في وجهه!

انت الان تتابع خبر نام على سرير فاتن حمامة ليلة كاملة.. وفي الصباح نشر تفاصيل مثيره عما حدث.. صحفي شهير يثير جنون نجمة الشاشة المصرية ويجعلها تصرخ في وجهه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أكتب لكم من سرير فاتن حمامة"، عنوان أثار غضب سيدة الشاشة من الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين؛ ودفعها للذهاب إلى مؤسسة الأخبار لتتشاجر معه، حيث دخلت إلى مكتبه وقالت له: "كيف تشوّه سمعتي؟

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إنني حافظت على سمعتي طوال حياتي ولم يخدشها إنسان, كيف تدعي كذبًا أنك نمت معي في سرير واحد؟، "ليرد عليها أمين قائلاً: "هل قرأت المقال؟

فأكدت له أنها اكتفت بقراءة العنوان، فطلب منها قراءة المقال كاملاً، ليتبين لها بعد ذلك إصابة الكاتب الصحفي بآلام استدعت تدخل الأطباء لإجراء جراحة عاجلة له، واختار الجراح غرفة في المستشفى تستضيف أمين قبل إجراء الجراحة،

وكان في وسطها سرير صغير الحجم لا يناسب مؤسس أخبار اليوم المعروف ببنيانه الضخم, لكن الطبيب أخبره أن السرير صغير الحجم كانت فاتن حمامة نائمة عليه منذ أيام وأجريت لها جراحة ناجحة.



ليمضي كاتبًا: "رقدت في سرير فاتن فوجدته صغيرًا دقيقًا، فكان نصفي في السرير ونصفي خارج السرير، فاتن صغيرة الحجم وأنا ضخم الحجم، وكان من المستحيل عليّ أن أتقلّب في السرير، فأي حركة به أجدني واقعًا على الأرض".



وبالفعل ما إن قرأت فاتن مضمون المقال حتى ضحكت بشدة، واتّضح لها أنها تسرّعت بالحكم ظلما على مصطفى أمين.

وأشار مصطفى أمين في مذكراته إلى أنه بعد تعرّضه لهذه الواقعة الطريفة خرج بحكمة مهمة، وهي ألا يسمح لقلمه بكتابة مقالات عن فاتن حمامة، أو أن يكون اسمها في العنوان لأنه اكتشف أنها لا تقرأ إلا سواه.93353669