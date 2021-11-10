شاهد .. بسكوتاية مقرمشة.. مريهان حسين تتمايل بدلع بوصلة رقص شرقي على الوحده ونص هتخدك لعالم ثاني!!

انت الان تتابع خبر بسكوتاية مقرمشة.. مريهان حسين تتمايل بدلع بوصلة رقص شرقي على الوحده ونص هتخدك لعالم ثاني!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول النشطاء على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو للفنانة ميرهان حسين وهي ترقص داخل منزلها علي مهرجان بسكوتايه مقرمشه للمطرب الشعبي حسن شاكوش.

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ونال الفيديو تعليقات من متابعي”حسين”، فالبعض نال اعجابهم وأشادو بالفيديو، وآخرون غضبوا ووجهوا لها كثير من الانتقادات بسبب تداول فيديوهات لها في الفترة الأخيرة وهي ترقص في عدة مناسبات.

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين كانت ايضا قد قامت بالرقص في حفل خطوبة شقيقتها نادين في إحدى قاعات الفنادق بحضور أصدقائها المقربين والعائلة والفنان محمد عادل11121755