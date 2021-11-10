شاهد .. محمد بن سلمان يبكي بكاء شديد والسعوديات يلبسن الأسود.. العراف اللبناني الشهير ميشال حايك يتنبأ لأول مرة بمصير غريب للملك سلمان وما سيحدث بعد وفاته.. لن تصدق ماذا سيحدث؟!

انت الان تتابع خبر محمد بن سلمان يبكي بكاء شديد والسعوديات يلبسن الأسود.. العراف اللبناني الشهير ميشال حايك يتنبأ لأول مرة بمصير غريب للملك سلمان وما سيحدث بعد وفاته.. لن تصدق ماذا سيحدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك عدة توقعات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال لقاء تلفزيوني جمعه مع المذيع نيشان على قناة الجديد، والتي عرض من خلالها توقعاته.

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واستهل ميشال حايك توقعاته بالقول بأن هنالك رؤية تراوده بشكل يومي بأنه يرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبكي بكاء شديد ودموعه تصل كافة أنحاء العالم، ويتناقلها كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية بعد أن يجلس ولي العهد على كرسي من ذهب بالإضافة الى أنه يواجه أمواج شديدة تعتبر أقوى منه في مطلع العام الجديد.وأضاف حايك أنه لم يرى الملك سلمان في ذلك الحلم، ولكنه يرى العديد من النساء السعوديات يلبسن الرداء الأسود مع بكاء الأطفال معهم.

وقال ميشال حايك بأن القصر الملكي السعودي سوف يشهد حدث أمني كبير لم يشهده من قبل، وهنالك عدة صفوف من الأمن السعودي ينتشر في كافة مدن ومحافظات المملكة لتأمين حدث ضخم وسري، ويصدر الملك سلمان مرسوم ملكي بإقالة أحد أبرز المسؤولين ويحيله للمحاكمة وذلك لبشاعة تصرفه في شيء ما.وبجانب توقعات الفلكي ميشال حايك أصدر أحمد شاهين عدة توقعات تخص الملك سلمان، وقال شاهين بأن هنالك عدة مظاهرات سوف تجوب شوارع المملكة للاعتراض على قرارات يصدرها الملك سلمان في بداية العام المقبل، وذلك من شأنه أن يثير ضجة ضخمة في المملكة ويؤدي لوجود خلافات سياسية كبيرة ما بين الملك سلمان وولي العهد والعائلة الحاكمة.

من جهتها، قالت الفلكية ماغي فرح بأنها ترى الملك سلمان يتنازل عن الحكم لولي العهد وذلك بعد حدوث عدة مشاكل داخلية في الأراضي السعودية، وذلك الأمر سوف يجعل ولي العهد يتكفل بحل كافة المشاكل مقابل تخلي الملك عن الحكم، ليعود بعد ذلك ولي العهد ويسيطر على كافة المشاكل الداخلية في المملكة.

وفي السياق ذاته، أصدر الفلكي سمير طنب في مجمل توقعاته للملك سلمان لعام 2021م، بأنه يرى الملك سلمان ميت مسموما عن طريق أحد أفراد العائلة المالكة، مما يخلف مشاكل كبيرة في العائلة المالكة على ولي العهد الذي سوف يتم ازاحته عن الحكم ولن يكون بديلا لوالده، وسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على الأمن السعودي بشكل عام.وأشار إلى حدوث انقسامات كبيرة في داخل العائلة المالكة بناء على تلك المشاكل، الى أن تعود الأمور للاستقرار في نهاية عامة 2021م.

وقال مايك فغالي عكس ما قاله علماء الفلك، إذ يرى فغالي بأن هنالك وعكة صحية سوف تصيب الملك سلمان، مما يجعله ذلك بالتنحي على الحكم لولي العهد، ليصبح ولي العهد هو الحاكم الفعلي للمملكة.53666165