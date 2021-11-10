شاهد .. مذيعة الجزيرة الجميلة علا الفارسي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وفاتنة وتتحدث لأول مرة عن الشخص الذي أحبته بشدة وجرحها وكسر بخاطرها.. لن تصدق كيف ظهرت (فيديو)

انت الان تتابع خبر مذيعة الجزيرة الجميلة علا الفارسي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وفاتنة وتتحدث لأول مرة عن الشخص الذي أحبته بشدة وجرحها وكسر بخاطرها.. لن تصدق كيف ظهرت (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت مذيعة قناة الجزيرة، الإعلامية الأردنية علا الفارس، جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بمقطع فيديو جديد ومثير لها.

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وأطلت الإعلامية الأردنية، في مقطع الفيديو، بتوب فلاحي تونسي باللون الأسود، ووشاح على الرأس والوجه باللون الكحلي.وعلقت المذيعة علا الفارس، على مقطع الفيديو القصير الذي شاركت به جمهورها ومتابعيها اليوم الأربعاء، قائلة: “من صحراء تونس NT شوية اكشن.

وأضافت: “الجنون فنون بعدين بتعرفوا سر هالمكان، سافرنا 9 ساعات بالسيارة وصورنا 10 ساعات ورجعنا كمان 9 ساعات، بس لأنها بيستاهل الشقى وراح يطلع مميز”، في إشارة منها إلى إنجاز عمل تلفزيوني جديد وخاص من صحراء تونس.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب الكثير من متابعي المذيعة بقناة الجزيرة، وتساءل بعضهم عن سر هذا الظهور، فردت عليهم بالقول: “الصبر كل شيء في وقته”.

وكانت الإعلامية الأردنية، قد لمحت في أخر ظهور لها، إلى ارتباطها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت على الفيديو قائلة: “الشخص الذي أحببته جدا في سن السابعة عشر وجرحني. لم يعد يهمني أمره عندما أصبحت في الخامسة والعشرين”.وأضافت: ”الامتحان الذي فشلتُ به في سنة أولى جامعة وشعرت أنني فاشلة لم أتذكره وانا اقدم مشروع التخرج”. في إشارة منها إلى أنها ارتبطت بشاب تحب بعد فشل علاقتها الأولى.

وتابعت علا الفارس :” المشاكل التي تواجِهها اليوم قد تبدو لك كنهاية العالم، لكن تأكد انها لن تهمك”.29005168