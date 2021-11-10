شاهد .. اتفرج العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن نبوءة خطيرة ومرعبة عن اليمن.. وهذا ما سيحدث في السعودية والمنطقة خلال الأيام القادمة !!

انت الان تتابع خبر اتفرج العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن نبوءة خطيرة ومرعبة عن اليمن.. وهذا ما سيحدث في السعودية والمنطقة خلال الأيام القادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مع استمرار إصابتها بالتوقعات بشكل دقيق يجعلها الأولى في مجالها من دون منازع، أطلت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف من جديد عبر قناتها على “يوتيوب”، لتخص متابعيها وقرائها بمجموعة من التوقعات للعام القادم 2021.

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وكشفت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف في إطلالتها الجديدة التي رصدها “الميدان اليمني”، أنها ستظهر عبر قناة “الجديد” لإطلاق توقعات العام المقبل 2021.وتعتبر الفلكية ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء التوقعات في عالم الأبراج الفلكية ولها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، وليلى عبد اللطيف من مواليد العاصمة اللبنانية بيروت، وتحظى بالكثير من المتابعين والتي يحترمها ويعتمد على توقعاتها الملايين من الناس.

وفي إطار توقعاتها لعام 2021 القادم، تنبأت ليلى عبداللطيف بأن العراق واليمن وليبيا، سيشهدون استقراراً أمنياً تحت رعاية سعودية، استعدادا للدخول في مرحلة السلام.

وقالت ليلى عبداللطيف في توقعاتها بخصوص لبنان: “المبادرة الفرنسية ستنجح في لبنان، إلا أن الأنظار والإعلام سيكونان باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم”.

وأضافت: “سيكون هناك تطور تكنولوجي وإقتصادي في الإمارات وستكون محط أنظار عالمية”.وعرجت عبداللطيف إلى الكويت، وتنبأت بإعفاءات لعدد محدد من السجناء في البلاد بأمر من أمير البلاد.

ولمحت المتنبئة اللبنانية إلى حدوث تطورات جديدة في الأزمة الخليجية قائلة إنه سيكون هناك إجتماع عربي موسع يجمع أمير قطر بولي العهد السعودي.

واختمت ليلى عبد اللطيف توقعاتها بأمنياتها أن تكون توقعاتها إيجابية لرأس السنة وأن تكون سنة 2021 أفضل من 2020.وتأتي توقعات عبداللطيف في الوقت الذي أكد فيه موقع “أكسيوس”، أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيسافر في الأيام المقبلة إلى السعودية وقطر في محاولة أخيرة لحل الخلاف بين دول الخليج العربي.

وأشار الموقع إلى أن أهمية إصلاح الخلاف بين السعودية وقطر سيعيد إحساسا بالاستقرار إلى الخليج، وسيحقق إنجازاً في اللحظة الأخيرة لكوشنر وإدارة ترامب قبل 20 يناير.

وأفاد الموقع أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيجتمع مع كوشنر، الذي سيلتقي بدوره مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأشار الموقع إلى أن كوشنر يتمتع بعلاقات وثيقة مع الزعيمين.وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل بداية العام 2020، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.

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