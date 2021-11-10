شاهد .. لسبب أغرب من الخيال.. فنان شهير يرفض التمثيل مع عادل إمام مهما كان الأمر .. من تتوقع ان يكون؟ ( فيديو)

انت الان تتابع خبر لسبب أغرب من الخيال.. فنان شهير يرفض التمثيل مع عادل إمام مهما كان الأمر .. من تتوقع ان يكون؟ ( فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان المصري محيى إسماعيل، لأول مرة، رفضه العمل مع “الزعيم” عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام”.

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وقال محيى إسماعيل، خلال ندوته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنه “يرفض العمل في المسلسلات وكذلك المسرح، وأنه حال العرض عليه المشاركة في المسلسلات فإنه سيرفض، وهو ما حدث مع الزعيم عادل إمام”، مشيراً إلى أنه لم يقدم أعمالا سوى في السينما.

وتابع: “أنا أعمل في السينما فقط، وأرغب في تقديم سينما كوميدية، وهو ما أسعى إليه خلال الفترة المقبلة، فأنا أؤمن بالسيناريو وأضفت 17 عقدة لأدواري في أفلامي بمنهج السيكودراما، مع 17 مخرجاً سمحوا لي بالتعمق في الشخصية، وهذا ما لم يفعله أي نجم في العالم إلا محيى إسماعيل، ولم أتأثر بأي شخصية من تلك الشخصيات وما زلت أحافظ على توازني”.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام في الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار الجاري، ويرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والأثار الدكتور خالد عنانيآ والسفير حمدي لوزه، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

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