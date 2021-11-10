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شاهد .. جرأة مُفرطة..تسريب فيديو فاضح لـ ممثلة كويتية وهي تمارس المحظور بحركات مثيرة!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

القت الشرطة الكويتية القبض على ممثلة مشهورة تدعى بيبي بوشهري وصديقها بعد تداول وانتشار فيديو اباحي لهم .

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وكانت قد تصدر فيديو اباحي للفنانة بيبي بوشهري وصديقها يمارسان الجنس مواقع التواصل الاجتماعى في الكويت .

 

وظهرت بيبي بوشهري وصديقها في الفيديو بشكل فاضح ويقومان بحركات مثيرة و إباحية بشكل لافت .

 

 

ودائماً ما تستفز بيبي الجمهور الكويتي، ويطالبون بمحاسبتها وحظر حساباتها، حيث تقدم برأيهم محتويات جنسية وإيحائية لا تتوافق مع عادات وأخلاقيات المجتمع الكويتي، وتعطي صورة خاطئة عن فتيات البلد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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