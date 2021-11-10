شاهد .. جرأة مُفرطة..تسريب فيديو فاضح لـ ممثلة كويتية وهي تمارس المحظور بحركات مثيرة!

انت الان تتابع خبر جرأة مُفرطة..تسريب فيديو فاضح لـ ممثلة كويتية وهي تمارس المحظور بحركات مثيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

القت الشرطة الكويتية القبض على ممثلة مشهورة تدعى بيبي بوشهري وصديقها بعد تداول وانتشار فيديو اباحي لهم .

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وكانت قد تصدر فيديو اباحي للفنانة بيبي بوشهري وصديقها يمارسان الجنس مواقع التواصل الاجتماعى في الكويت .

وظهرت بيبي بوشهري وصديقها في الفيديو بشكل فاضح ويقومان بحركات مثيرة و إباحية بشكل لافت .

ودائماً ما تستفز بيبي الجمهور الكويتي، ويطالبون بمحاسبتها وحظر حساباتها، حيث تقدم برأيهم محتويات جنسية وإيحائية لا تتوافق مع عادات وأخلاقيات المجتمع الكويتي، وتعطي صورة خاطئة عن فتيات البلد.

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