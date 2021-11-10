شاهد .. أشهر إسلامه للفوز بقلبها بحيلة ذكية خطفها من الدنجوان رشدي أباظة وفي النهاية سلبها كل ما تملك!

انت الان تتابع خبر أشهر إسلامه للفوز بقلبها بحيلة ذكية خطفها من الدنجوان رشدي أباظة وفي النهاية سلبها كل ما تملك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أنا مؤمن بأي إله تؤمنين فيه، فأنتِ لن تؤمني إلا بإله عظيم.. كلمات نسبها العديد لـ شبرد كينج، الشاب الأمريكي، الذي وقع في حُب فراشة السينما المصرية، سامية جمال.

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فانتهاء قصتها الشهيرة مع فريد الأطرش التي لم يُكتب لها الزواج في النهاية، كان دافعًا للدخول في قصة أخرى، بعدما قدم لها هذا الأمريكي العديد من الدلائل على حبه لها، كان على رأسها إشهار إسلامه وتغيير اسمه، إلى عبدالله كينج، ليتزوجا في عام 1951.

عامان عاشتهما سامية جمال مع زوجها الأمريكي، كانت بدايتهما اصطحابها معه إلى ولاية تكساس الأمركية عام 1951 لقضاء شهر العسل، ليقنعها باستكمال عملها كراقصة على خشبة المسارح الأمريكية.



24 شهرًا، قدمت فيهما سامية جمال العديد من العروض، والرقصات على خشبة المسارح الأمريكية، جلبت منهما العديد من الأموال حينهما، ليستولي عليها زوجها في النهاية وتعود للبلاد دون مال، أو زواج.

وتزوجت سامية من الفنان الكبير رشدي أباظة، عقب انفصالها من زوجها الأمريكي.55811141