شاهد .. نجم .. تزوج راقصة ووقف على المسرح بعد ان دفن والدته.. وآخر أيامه كانت المأساة الكبيرة!

انت الان تتابع خبر نجم .. تزوج راقصة ووقف على المسرح بعد ان دفن والدته.. وآخر أيامه كانت المأساة الكبيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

سعيد صالح الموهوب الذي تمكن من خلال موهبته، أن يصبح واحداً من النجوم في مصر والعالم العربي بحضوره الطاغي، سواء على المسرح أو التلفزيون أو السينما.

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ولد سعيد صالح عام 1938م وكان والده رجلاً ازهرياً يعمل في شركة الغاز ووالدته ربة منزل، وكان لسعيد صالح أخ وثلاث شقيقات اناث، وعلى الرغم من الشدة التي كان يتمتع بها والده لكنه اعترف بأنه كان طفلاً مدللاً خاصة وأنه كان اول حفيد في عائلته،

فحظي باهتمام كبير من أسرته، وبعد مرض والدته وافقت على أن يتزوج الأب من امرأة اخرى عاشت معهم وكانوا على علاقة طيبة، فكان يقول عنها إنها كانت أماً ثانية له.

أكمل سعيد صالح دراسته الجامعية ليحصل على ليسانس الآداب في عام 1960، ولم يدرس التمثيل بشكل أكاديمي لكنه مارسه كهواية على مسرح الجامعة مع مجموعة من الفنانين، الذين كانوا معه في ذلك الوقت منهم الممثلين المصريين ​صلاح السعدني​ و​عادل إمام​.



وقد اكتشفه الممثل المصري حسن يوسف وقدمه للمسرح، وكان أول عمل مسرحي له بعدها "هاللو شلبي" وبعدها قدم مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي ظلت تعرض لـ 6 سنوات بنجاح منقطع النظير، وبعدها قدم مسرحية "​العيال كبرت​"، والتي حققت الحالة نفسها أيضاً.



وفي أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات كان لـ سعيد صالح مشاركات في السينما والدراما والمسرح أيضاً، ومن أفلامه أيضاً "الدخيل" و"إضراب الشحاتين" و"كيف تسرق مليونير" و"الحرامي" و"ورد وشوك" و"ربع دستة اشرار" و"شقة مفروشة" و"لعبة كل يوم" و"العذاب فوق شفاه تبتسم" و"أجمل أيام حياتي"، كما شارك جيل الشباب في افلام منها "بالألوان الطبيعية" و"متعب" و"شادية" و"بحر النجوم" و"جواز بقرار جمهوري".

ومن مسرحياته أيضاً "ذات البيجاما الحمراء" و"القاهرة في ألف عام" و"هاللو شلبي" و"كباريه" و"قصة الحي الغربي"، ومن أشهر مسرحياته "العيال كبرت" والتي حققت نجاحاً منقطع النظير.30572684