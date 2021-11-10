شاهد .. بملابس مثيرة .. فنانة يمنية شهيرة تستعرض مهاراتها في الرقص اليمني على واحدة ونص وتلهب مشاعر الجمهور (فيديو)

انت الان تتابع خبر بملابس مثيرة .. فنانة يمنية شهيرة تستعرض مهاراتها في الرقص اليمني على واحدة ونص وتلهب مشاعر الجمهور (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة اليمنية أروى في إطلالة جديدة، بلبسها زي شعبي يمني شهير، أبدت من خلالها استعراض مهاراتها برقص و الشرح بالزي العدني العريق.

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واستعرضت الفنانة أروى، في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “إنستغرام”، مهاراتها في الرقص اليمني، محاولة تعليم متابعيها وتعريفهم بالأزياء اليمنية، وأيضاً طريقة الرقص اليمني على أنغام إحدى الأغاني اليمنية.

وقالت أروى في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أن “هذا لبس النساء في اليمن وتحديداً في عدن جنوب اليمن”.

وظهرت أروى وهي ترتدي عباية طويلة ملونة ومليئة بالورود وذات أكمام قصيرة، مفصل بطريقة يمنية من التراث ويطلق عليها “الويل”، وهي نوع من أنواع الدروع العدنية الشهيرة، وأوضحت للمتابعين طريقة ارتدائها داخل المنزل أو خارجه.

ووضعت أروى إحدى الأغاني اليمنية، لتؤدي عليها الحركات الخاصة بالرقص اليمني، مبدية مهارة واضحة في أدائه، ما جذب انتباه الجمهور، وأبدى العديد منهم إعجابهم.

وأستعرضت فنانة اللون الغنائي الحضرمي مهاراتها في الشرح العدني على أغنية “عذبتنا يا خفيف الروح عذبتنا” من التراث اليمني للمرحوم الفنان الكبير محمد جمعة خان.وتداول النشطاء على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع، وسط تفاعل كبير من الجمهور بسبب المظهر الذي بدت عليه.https://www.instagram.com/tv/CQ_zpMsFbjB/?utm_source=ig_web_copy_link

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