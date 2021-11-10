شاهد .. هاندا ارتشيل تشعل الانترنت بوضعية مثيرة بحمالة صدر أبرزت مفاتنها بشكل فاضح - صورة

انت الان تتابع خبر هاندا ارتشيل تشعل الانترنت بوضعية مثيرة بحمالة صدر أبرزت مفاتنها بشكل فاضح - صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ صور جديدة وجريئة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

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وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بلباس فاضح للغاية، عبارة عن حمالة الصدر وشورت قصير جدا مع، وتجلس على الأرض.كما بدت النجمة التركية، تلتقط صور سلفي وشعرها منساب بحميمة على ظهرها وكتفيها المشوفة.

واثارت الصور جدلا واسعا بين المتابعين، فمنهم من عبر عن اعجابه بإطلالة نجمة مسلسل أنت أطرق بابي، هاندا أرتشيل، ومنهم من اعتبرها فاضحة ومثيرة للغرائز.

ومؤخرا إنتشرت عبر صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمع هاندا أرتشيل وفتاة غير معروفة، تبدو وكأنها نسخة منها.

وعبر المتابعون عن ذهولهم من الشبه الكبير بين هاندا والفتاة التي ظهرت برفقتها، من حيث شكل العيون ولونها، والخدود والإبتسامة وغيرها.

وقال المعلقون أن الفتاة تبدو نسخة من النجمة التركية، وأنه الفارق الوحيد بينهما، هو الوزن فالفتاة بدأ وجهها نحيف مقارنة بوجه هاندا.

بعض المتابعون إعتبر أن هذه الصورة معدلة عبر فوتوشوب وليست حقيقية، وأن لا وجود لهذه الفتاة أصلاً، والبعض الآخر تساءل حول إمكانية أن تكون قريبتها أو أختها تبعاً للشبه الكبير بينهما، ولمدى العلاقة الوطيدة التي أظهرتها الصورة.

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