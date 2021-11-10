شاهد .. تصرف غير متوقع من الرئيس جمال عبدالناصر عندما اتفرج 18 فيلماً مخلاً لسندريلا ،سعاد حسني، تم تصويرهم في عيادة خاصة!! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر تصرف غير متوقع من الرئيس جمال عبدالناصر عندما اتفرج 18 فيلماً مخلاً لسندريلا ،سعاد حسني، تم تصويرهم في عيادة خاصة!! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وعند الخوض في أسرار الفناة الراحلة التي نتجت عن مذكراتها التي دونت في «25» صفحة تحكي فيه قصة تجنيدها على يد الضابط صفوت الشريف وكيف جري استدراجها حتى وجدت نفسها أمام صلاح نصر الذي أجبرها على العمل لحسابه والذي حاولت أن تهرب منه حتى نجح عبد الحليم حافظ في مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر وأخبره بما تعرضت له السندريلا.

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وتفصيلا فإن الفنانة والنجمة الراحلة سعاد حسني البابا ولدت في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية. والدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين. وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة.عملت في الفن وهى طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية.

تزوجت من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد. عملت في التلفزيون في مسلسل (هو وهى)، كما حصلت على جوائز عديدة عن أفلام (الحب الذي كان) و(غروب وشروق). وقد نافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت بخفة أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتiها ملكة في قلوب الجماهير. توفيت الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضه بلندن، تاركة ورائها تاريخًا طويلاً لا يمكن نسيانه.

وعند العودة إلى موضوعنا في البداية يجب أن نعرف أن سعاد حسني تم تجنيدها وهي فتاة صغيرة بلا خبرة تبلغ من العمر 20 عاما تعشق بلادها والحياة أقنعها "صلاح نصر" في نصف حواره معها بعد أن قهرها نفسياً بأنها ستخدم مصر بما ستقوم به من تضحيات وفي النصف الآخر من الحوار تهديد بأنها ستفقد اسمها وتاريخها وسمعتها للأبد لو رفضت طلباتهم فانهارت ووافقت دون شروط.

قصة تصوير أول فيلم إباحي للفنانة سعاد حسني وتروي سعاد في المذكرات القصة الحقيقية لتجنيدها بواسطة صفوت الشريف وتحكي أنها كانت في حفل خاصة بصحبة صديق عربي فرنسي كانت تعتبره صديقًا لها اكتشفت بعدها أنه ضابط انتحل شخصية أجنبي كان مجندًا من قبل صفوت الشريف لاستدراجها إلي عيادة الدكتور "عبد الحميد الطويل" الذي كان زوجاً للفنانة "مريم فخر الدين" لتصويرها هناك أول مرة حيث أعدوا قبلها العيادة لهذا الغرض.

في المذكرات تحكي سعاد أن الأفلام كانت مصورة بكاميرات 35 مم وأخرى صوروها بكاميرا 8 مم وقد قطعوا الأفلام إلى 16 فيلما كانت هي حصيلة ما هددوها بفضحه لو كشفتهم لأي جهة مصرية، وتقول سعاد إنها بعد أن أفاقت من الصدمة التي سيطرت عليها طويلا بدأت تتهرب منهم بالعمل والإنشغال في التصوير لكنهم ظلوا يطاردونها حتي إبريل عام 1967 عندما نجح عبدالحليم حافظ" في التوصل للقاء سري جمعه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر حكي فيه حليم لجمال ما كان يحدث.

دور عبد الحليم حافظ في مساعدة سعاد حسني وروت السندريلا أن صفوت دعا عبد الحليم حافظ وجعله يشاهد فيلمها الأول فانهار عبد الحليم وفي طريق عودته لمنزله نزف بشدة وأغلق علي نفسه عدة أيام اعتقد من حوله أنه يعاني من أزمة فنية لكنه كان حزينا حيث طلب منه صفوت الإبتعاد عن سعاد لمصلحة مصر، موضحة أن عبد الحليم حافظ عاد إليها ووعدها بأنه سيساعدها وأنه نجح بالفعل في كشف القصة للرئيس جمال عبد الناصر فوعد جمال عبدالناصر عبدالحليم بأنه سينهي القضية بعدها أصدر جمال عبد الناصر قرارات تاريخية لها دوافع وأسباب سياسية عدة أدت لتحويل "صلاح نصر" وعدد من ضباط جهاز المخابرات في فبراير 1968 إلي محكمة الثورة التي حاكمت صلاح نصر وصفوت الشريف في القضية الشهيرة باسم "انحراف صلاح نصر".

الرئيس عبد الناصر طلب أفلام سعاد حسني الإباحية وحكت في مذكراتها أن جمال عبد الناصر طلب أن يحضروا له أفلام سعاد حسني كلها من واقع أرشيف عملية صفوت الشريف وأشعل الرئيس الراحل النار في الشرائط وبعد أن تأكد من أنه أعدمها بنفسه اتصل بعبد الحليم حافظ وقال له جملة واحدة ذكرتها سعاد في مذكراتها وهي: "مبروك.. وعد الحر دين عليه يا حليم"، وأخبر عبد الحليم أنه وسعاد أحرار لكن عبد الحليم كما كتبت كان لديه شرخ نفسي من ناحيتها منعه عنها حتى مات.

أما عن صفوت الشريف قد وجه عبدالناصر بسجنه فما كان من الاخير إلا أن توعد حليم وسعاد بالانتقام منهما .

وتضمنت مذكرات سعاد حسني العديد من الأسرار والمفاجآت التي كانت موضع تحقيق وبحث من أفراد جهاز الشرطة البريطانية «سكوتدلانديارد» الذي يثبت من أول ورقة في ملف التحقيق أن سعاد قتلت ولم تنتحر وأن المذكرات كانت الدافع الرئيسي وراء اغتيالها ومن واقع تلك المذكرات ننشر ما تضمنته في ملخصها حيث نجد فصلاً جديداً بعنوان: "مندوبة مصرية باسم علم العروبة" ربما هو أهم فصل في المذكرات حكت فيه أنها لم توافق علي العمل لحساب "صفوت الشريف" أو "صلاح نصر" إلا مضطرة بعد أن دبروا لها مؤامرة دنيئة انتهت بأن أقنعوها بأنها ستعمل لأجل مصر وتقسم سعاد أنها لم تحصل على مليم واحد أو هدية أو حتى ميزة فنية مقابل ما قامت به.49182728