اتفرج – القبض على الفاشينيستا بيبي بوشهري

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الفاشينيستا بيبي بوشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبضت الشرطة على الفاشينيستا الكويتية بيبي بوشهري مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت على خلفية تسريب موقع مخل لها مع صديقها .

وجاء خبر القبض على بيبي بوشهري بعد أيام قليلة من الضجة التي أحدثتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريب مقطع فيديو لها.

كما اتهم الجمهور بيبي بوشهري أنها وراء تسريب الفيديو لكي تحقق الشهر والانتشار خاصة بعد ظهورها الدائم على حسابها الخاص على تطبيقي إنستغرام وسناب شات بإطلالات يصفها المتابعين بالفاضحة واتهامها المستمر بالرغبة في الشهرة ولفت الأنظار.

ودائماً ما تستفز بيبي الجمهور الكويتي، ويطالبون بمحاسبتها وحظر حساباتها، حيث تقدم برأيهم محتويات جنسية وإيحائية لا تتوافق مع عادات وأخلاقيات المجتمع الكويتي.

وقررت النيابة العامة حبس بيبي بوشهري وصديقها على خلفية المقطع المخل الذي تم تسريبه لهما وتسبب في إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها هي وصديقها الذي لم يكشف عن هويته حتى الأن

وفي سياق آخر، وثقت بيبي بوشهري قبل أيام فقط لحظة التحرش بها لفظيًا أثناء تصويرها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” وهي في السيارة.

وكانت المشهورة الكويتية تشارك متابعيها لقطات من نزهتها، تفاجأت بشاب يصرخ من جانبها “أبغاك أهواك أدفع فلوسي كاش فعلًا”.

و كان الفيديو المسرب لمشهورة التواصل بيبي بوشهري أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين واتهماه البعض باختلاق القصة، بينما دافع آخرون عن بيبي وعن واقعةالتحرش التي تعرضت لها مؤكدين أن التحرش يكثر في البلاد العربية وليس غريباً أن تتعرض له.

يذكر أن بيبي بوشهري هي واحدة من مشاهير التواصل الاجتماعي التي عرفت من خلال سناب شات، وتقوم بنشر العديد من الفيديوهات لحياتها الخاصة ونالت شهرة خاصة أنها من الشخصيات المثيرة للجدل المستمر بسبب المحتوى المثير الذي تنشره عادة.