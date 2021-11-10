شاهد .. رولا يموت.. بكل وقاحة وبإطلالة خادشة ركبت الدراجة بملابسها الشفافة كل شيء ظهر!

انت الان تتابع خبر رولا يموت.. بكل وقاحة وبإطلالة خادشة ركبت الدراجة بملابسها الشفافة كل شيء ظهر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية رولا يموت

صورةً لها، ظهرت تجلس على دراجة نارية وتستعد لركوبها، وترتدي لباسًا شفافًا أظهر كل تفاصيل جسدها.

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رولا أشتُهرت بجرأتها التي يراها كثيرون منها إنها تميل للوقاحة، ولأننا نعرفها مثقفة وصاحبة شخصية صلبة نستغرب أحيانًا لمَ تبالغ بعرض تضاريسها وأعضاء جسدها.



الصورة الجديدة حققت تفاعلًا كبيرًا كالعادة وهذا ليس جديدًا على رولا التي يتابعها عشرات آلاف العرب.



الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي تعيش حياة مستقرة بعيدة عن المشاكل، وتتواصل مع جمهورها وترد على كل الرسائل التي تصلها منها وبعض منها غير أخلاقية.



رولا أشتُهرت فنيًا عبر أغنية (أنا رولا) التي أطلقتها منذ سنوات.51097722