شاهد .. بطلة مسلسل أنت اطرق بابي تصدم الجميع وتعترف بممارسة العلاقةالحميمية 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم مع هذا البطل ؟

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل أنت اطرق بابي تصدم الجميع وتعترف بممارسة العلاقةالحميمية 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم مع هذا البطل ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة ووفقا لما تداولته مواقع اخبارية عربية وغربية فقد صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" جمهورها على السوشيال ميديا باعترافات خطيرة.

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واعترفت أرتشيل أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية ( فيلم تركي).

وقالت بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

واعتبرت الممثلة التركية والذي بلغ عدد متابعيها على انستجرام، أكثر من 2 مليون ونصف شخص، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهانده ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة". أما شهرتها الحقيقية حصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.

يذكر أن هاندا راشيل نجمة احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع الممثل كرم بورسين الذي يشاركها بطولة مسلسل "انت اطرق بابي".88442031