شاهد .. مريام كلينك بإطلالة صارخة جعلت المواقع كلها نار بسبب فيلم خادش عبر صفحتها الشخصية!

انت الان تتابع خبر مريام كلينك بإطلالة صارخة جعلت المواقع كلها نار بسبب فيلم خادش عبر صفحتها الشخصية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/10 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت العارضة اللبنانية مريام كلينك جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة بعد منشورها الأخير عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وتحديدا عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " تطبيقها الجديد لعرض صورها الجريئة التي لا تزال محزر فضول جمهورها ومتابيعيها.

ونشرت في الفيديو رابط الفموقع الذي يتضمن عرض ثورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها وكتبت قائلة " للجرأة عنوان تابعني وادخلو على الموقع"

من جهة أخرى ، أحتفلت مريام كلينك بإحتفال الهالوين قبل عدة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت بإطلالة صادمة أثناء تواجدها داخل حمام السباحة الخاصة بها بدون ملابس ، اذ تصدرت محركات البحث بسبب إطلالتها في الهالوين.

الجدير بالذكر أن العارضة اللبنانية مريام كلينك بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 بعد إطلاقها عملها الفني عبر منصة اليوتيوب بعنوان " فوت الجول " والتي تصدرت محركات البحث بسبب جراتها في طرح الكلمات ومقاطع الفيديو.62783664