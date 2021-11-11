شاهد .. أجمل وأشهر ممثلة إغراء في مصر فاقت ،ناهد يسري، شاركت عادل إمام في أحد أفلامه .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم ؟

انت الان تتابع خبر أجمل وأشهر ممثلة إغراء في مصر فاقت ،ناهد يسري، شاركت عادل إمام في أحد أفلامه .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك عدد من الفنانات وضعن أنفسهن في خانة فن الإغراء، أي يطلق عليها فنانة إغراء، وذلك من خلال الأدوار التي يقدمونها، إما إغراء لفظي أو جسدي من خلال حركات الجسم والمشاهد الخارجة.

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واشتهرت عدد من الممثلات في هذا المجال ومنهم: سهير رمزي، ناهد الشريف، الفنانة اللبنانية مروة، علا غانم، ناهد يسري، بالإضافة إلى الفنانة التي نتحدث عنها في السطور التالية.

وهذه الفنانة شاركت عادل أمام في أهم الأفلام التي قدمها وهي الواد محروس بتاع الوزير، فهي قدمت دور عشيقة الوزير التي تقيم معه علاقة غير شرعية ويذهب إليها في منتصف الليالي.

إنها الفنانة منال عفيفي، أشهر ممثلة إغراء في السينما المصرية خلال فترة التسعينات، وحصلت على هذا اللقب نتيجة ما كانت تقدمه من أدوار جريئة تعتمد على الإثارة الجنسية والعري في الأفلام التي شاركت فيها.

منال عفيفي ولدت يوم 27 مايو عام 1971، التحقت بمعهد الفنون المسرحية وذلك بعد تركها معهد الكونسرفاتوار، وكانت أول أدوارها من خلال مسلسل “زمن عايش”، مع الفنان حسين فهمي وسعيد عبد الغني، فكان أول عمل فني تشارك فيه.

وأول فيلم سينمائي كان دور ثانوي في فيلم “الطيب والشرس والجميلة” عام 1994، مع الفنان نور الشريف وفريد شوقي والهام شاهين، وتوالت بعد ذلك أعمالها ما بين السينما والمسارح والتليفزيون.

أبرز أدوار الإغراء لمنال عفيفي قدمت أكثر من دور إغراء في أكثر من فيلم ومنهم:

– دورها في فيلم “عفاريت الأسفلت”، عام 1996، مع الفنان محمود حميدة وسلوى خطاب وعبد الله محمود.– فيلم”عفريت النهار” 1997 مع نور الشريف وحسن حسني والهام شاهين.

– “الكلام في الممنوع” وهو فيلم من إنتاج عام 2000، بطولة نور الشريف وماجد المصري وماجدة زكي.

– قدمت شخصية هناء التي تقيم علاقة غير شرعية مع ابن صديقتها في فيلم “الأبواب المغلقة” عام 2000.

– قدمن دور عشيقة كمال الشناوي في فيلم “الواد محروس بتاع الوزير” مع الفنان عادل إمام.

– آخر أعمالها فيلم “بنات وسط البلد”، عام 2005، مع الفنانة منة شلبي وهند صبري.

بعد فيلمها الأخير، اختفت منال عفيفي عن الساحة الفنية، وقيل أنها تزوجت سراً من رجل أعمال كبير واشترى لها شقة باهظة الثمن وسيارات، بالإضافة لمبلغ مالي ي البنك يصل إلى 20 مليون جنيه.

لكنها ظهرت لتنفي هذه الأنباء مؤكدة أنها ليس لها أي أساس من الصحة، وتقدمت ببلاغ ضد القناة التي أذاعت هذا الأمر.

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