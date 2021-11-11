شاهد .. كانها حورية ..؛؛ مريم اوزرلي ؛؛ تنزع ثوب الحياء وتظهر بلا ملابس تماماً وتكتفي بتغطية جسدها بالورود في أطلالة صارخة !!...اتفرج

انت الان تتابع خبر كانها حورية ..؛؛ مريم اوزرلي ؛؛ تنزع ثوب الحياء وتظهر بلا ملابس تماماً وتكتفي بتغطية جسدها بالورود في أطلالة صارخة !!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الممثلة التركية (مريم أوزرلي) إحدى بطلات مسلسل حريم السلطان بمشاركة صورٍ لها على حسابها الشخصي على موقع انستغرام من آخر جلسة تصوير لها.

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واعتُبِرت إطلالتها تلك جريئة كما وصفها البعض إذ ظهرت فيها وهي لا ترتدي الملابس متكيفةً بتغطية جسدها وصدرها بالورود فقط، ومعلّقةً عليها بإيموجي قلب أسود.لتنهال عليها التعليقات المتضاربة، فمنهم من أُعجب بها وأشاد بإطلالتها تلك، ومنهم من انتقدها لظهورها بهذا الشكل معبرين عن أسفهم على الحال التي وصلت إليه الفنانة مريم، إذ أنها لم تكن تظهر هكذا من قبل.

وكتب آخرون إن فنانة مثل مريم لا تحتاج إلى اللجوء لهذه الأشياء لإثارة الجدل والحصول على المزيد من الشهرة إذ أنها تملك العديد من المعجبين في الوطن العربي بالإضافة إلى امتلاكها شهرة واسعة بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان

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