شاهد .. الفنانة ياسمين رئيس ..تكشف ما فعله معها المخرج خلف الكواليس (في مسلسل 60 دقيقة) وتصفه بأنه صادماً وصعباً وتسبب لها بألم شديد وصدمة نفسية كبيرة!

انت الان تتابع خبر الفنانة ياسمين رئيس ..تكشف ما فعله معها المخرج خلف الكواليس (في مسلسل 60 دقيقة) وتصفه بأنه صادماً وصعباً وتسبب لها بألم شديد وصدمة نفسية كبيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ياسمين رئيس حلت ضيفة على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر،

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وكشفت الفنانة المصرية عن كواليس دورها في مسلسل "60 دقيقة" الذي عرض على منصة "اتفرج"، وكذلك تعاونها مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة".

أصعب مشاهد ياسمين رئيس في مسلسل "60 دقيقة"

ياسمين رئيس تحدثت عن دورها في مسلسل "60 دقيقة" وأصعب المواقف التي مرت عليها، بداية من مواجهتها مع "أدهم" محمود نصر، بالإضافة إلى مشهد الإعدام الذي أكدت أنها لم تكن تعرف كيف تقدمه، كما أشارت إلى الحالة التي عاشتها في دورها بالمسلسل وتسببت لها في تعب نفسي.



وقالت ياسمين رئيس: "هناك مقاطع من الحوار الخاص بالمواجهة مع آدهم (محمود نصر) لم تكن مكتوبة، فاكتشاف حقيقته كان صادما ولذلك كان مشهدا صعبا، وبالنسبة لمشهد الإعدام تسبب في تعب نفسي لي وأثر كذلك بشكل عضوي علي وهذا يحدث بدون أن أشعر، فدوري الذي قدمته في مسلسل (60 دقيقة) شعرت من خلاله أن كل شيء أسود أمامي وشعرت بضيق شديد، ولم أكن أعلم كيف سوف أقدم مشهد الإعدام".

ياسمين رئيس: "أنا أم قبل أن أكون ممثلة"

ياسمين رئيس أكدت أنها ترى نفسها سيدة منزل وأم قبل أن تكون ممثلة، ورأت أن عدم مشاركتها في أعمال فنية في السنوات الماضية جعل الجمهور يعتقد أنها صغيرة في العمر فقالت: "أرى نفسي سيدة منزل وأم قبل أن أكون ممثلة،

لذلك أرى أن مهنتي ليست ممثلة بل أم حتى إذا كان الانطباع الأول عند مشاهدتي لا يظهر ذلك، ومنذ أول ظهور لي في مسلسل (عرض خاص) لم يكن ظهوري مستمر في أعمال بشكل سنوي، فعدم مشاهدتي بشكل مستمر يعطي انطباع أنني صغيرة في السن، لكن عام 2021 سجل حضوري كبير لي".

ياسمين رئيس: "دينا الشربيني هي أخت بالنسبة لي"

ياسمين رئيس تحدثت عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني وأكدت على عمق العلاقة التي تجمعهما وأشارت الى أنها تعتبرها بمثابة أخت لها فقالت: "دينا الشربيني اعتبرها بمثابة أخت لي وتجمعنا علاقة صداقة بدأت قبل دخولي في عالم الفن،

وكانت بجواري دائما في أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتي وكذلك في زواجي، وأنا دائما بجوارها بحكم الصداقة وهي الآن تعيش مرحلة جميلة في حياتها".



ياسمين رئيس عبرت كذلك عن حزنها لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز وتحدثت عن مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي جمعهما في شهر رمضان الماضي، وأكدت أنها كانت تعتبر الفنانة الراحلة مثل والدتها فقالت: "الراحلة دلال عبدالعزيز كانت تذكرني دائما بوالدتي،

فهي فنانة لديها قدر من الحنان الكبير ولم أكن أشعر عند تصوير المسلسل أننا ما نقوم به تمثيل، وسوف تظل دلال عبدالعزيز في قلبي وسوف نشتاق لها كثيرا".18426274