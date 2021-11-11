شاهد .. السنيورة روبي ..بإطلالة جريئة جداً بالبيكيني الشفاف كشف كل مفاتن جسمها!؟

انت الان تتابع خبر السنيورة روبي ..بإطلالة جريئة جداً بالبيكيني الشفاف كشف كل مفاتن جسمها!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/11 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المصرية روبي صورة لها أثناء تواجدها على الشاطيء وارتدت البيكيني وفوقه الكاش مايوه الشفاف، ولم تعلق بأي كلمة، واكتفت بعرض جسدها لكن بإحترام.

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لم تسلم من التعليقات السلبية التي ذكّرتها ببدايتها التي كانت مثيرة جدًا قبل أن تعتزل نوعًا ما لتبني حياتها الشخصية مع الشخص الذي أحبته وأنقذها من الوقوع في الهاوية أكثر.



لم ترد على أحد وتركتهم يعبرون عن آرائهم المختلفة حتى المسيئة إليها ولم تحذف خاصية التعليقات.



روبي تغيرت كثيرًا عن بداياتها التي ظلمتها لأنها كانت تريد الشهرة السريعة بداية.18463742