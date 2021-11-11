شاهد .. أسرار صادمة من حياة الدنجوان رشدي أباظة.. تعرض لتحرش في طفولته وزوجته خانته مع أحد الأمراء العرب في شهر العسل.!! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة من حياة الدنجوان رشدي أباظة.. تعرض لتحرش في طفولته وزوجته خانته مع أحد الأمراء العرب في شهر العسل.!! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات فنية، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا نادرة لفنان مصري شهير، بعضها تعود إلى مرحلة طفولته.

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وأرفقت تلك الحسابات، الصور بتصريحات صحفية نادرة، كان قد أدلى بها الدنجوان المصري، رشدي أباظة، قبل رحيله.

وتضمنت التصريحات كشف الدنجوان، عن بعض من الأسرار والكواليس التي شهدتها حياته الفنية والخاصة.

وقال رشدي أباظة لمجلة الشبكة اللبنانية، أنه تعرض للاغتصاب في طفولته، من قبل والدة أحد أعز زملائه وأصدقائه.

وأضاف: كنت أذاكر دروسي مع زميل لي وكانت أمه تعمل بالخياطة للنساء وكنت أمضي معه الساعات حتى منتصف الليل وأمه في الغرفة الثانية ساهرة على ماكينتها لا تتركها إلا لتجهز لنا طعامًا أو مشروبًا. 38579578