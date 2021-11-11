شاهد .. السعودية، هند القحطاني، تصعق الجمهور بظهور خادش كشفت المستور من جسدها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية، هند القحطاني، تصعق الجمهور بظهور خادش كشفت المستور من جسدها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة السعوديةهند القحطاني والتي تسعى لتكون عارضة أزياء، فيديو على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بدت فيه وهي ترتدي فستان مفتوح كثيرا في منطقة الصدر على شكل حرفV.

واعتبر الجمهور أنّ هذا الظهور وقح وفاضح وعبروا عن غضبهم خصوصًا من الحركات والايماءات التي أظهرتها في الفيديو والتي قالوا عنها أنها أرادات إبراز مفاتنها من خلالها38661681

ومن التعليقات التي كتبوها عليها كثير لابسة بصراحة خففي خففي عادي ولايهمك ووش لابسة عيني ومتعبة حالك.

يتعذر () عن نشر هذه، الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا، الكرام38661681